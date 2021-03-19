日系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，認為盈利復甦的能見度仍有限，但整體VR需求穩定成長，宏達電長期可被視為主要受益者，重申宏達電的賣出評級，並將12個月目標價由25.6元調降至25元。日系外資表示，宏達電去年第四季業績表現不佳，目前其盈利復甦的能見度仍有限、缺乏規模，單季毛利率有所提高，是受益於調整產品結構並控制成本，但隨著VR產業的起飛宏達電仍可望成為主要受益者，只是儘管VR領域貢獻增長，預計宏達電在2021年恐持續虧損，主要是因VR的業務規模不足以抵消智慧手機的損失。

宏達電去年第四季合併營收為16.0億元，單季營業毛利率從去年第三季的27.0%上升至27.9%，增加0.9個百分點，營業淨損為12.9億元、營業利益率為-80.9%，單季稅後淨損為10.7億元，每股稅後虧損為1.29元，毛利率的改善主要來自於產品組合的改善。

展望首季，日系外資表示，宏達電第一季營運仍充滿挑戰，預計單季營收落在12億元，季下滑23%、年下滑7%，不過在更好的組合下，首季毛利率將成長至28.4%，宏達電目前利潤率上升趨勢已經顯現，但收益恢復的可見性仍有限。

日系外資表示，宏達電在VR方面所做的努力值得肯定，其積極增強VR生態系統方面取得良好進展，假設市場VR需求穩定成長，則宏達電長期可被視為主要受益者，但由於生態系統不成熟且規模不足，非智慧手機業務的貢獻還是無法彌補彌補智慧手機在激烈市場競爭的減緩，重申宏達電的賣出評級，並將12個月目標價由25.6元調降至25元。

(時報資訊)