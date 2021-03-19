美股那斯達克指數重挫逾3%，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.59%，台積電今天股價走勢疲弱，開盤摜破新台幣600元關卡，達594 元，市值滑落至15.4兆元。

美國公債殖利率竄升，再次重創美國科技股，那斯達克指數跌3.02%，費城半導體指數跌4.24%，台積電ADR跌4.26美元，達114.5美元，跌幅3.59%。

台積電今天股價走勢疲弱，開盤跳空達新台幣594元，跌8元，市值縮水2074億元，滑落至15.4兆元，影響大盤指數約68點。

台積電17日除息，每股配發2.5元現金股息，除息行情失靈，在外資持續不斷賣超下，股價連日走跌，面臨貼息窘境。法人表示，美國公債殖利率攀高，是影響近期台積電股價走弱的關鍵。

法人指出，台積電基本面依然強勁，今年接單持續滿載，製程技術領先，晶圓代工龍頭地位穩固。隨著獲利成長，台積電今年是否調高，備受市場關注。（編輯：張均懋）1100319

(中央社)