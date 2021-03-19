受美國塞港的問題影響，以及實體門市營運受疫情重創，全球運動用品龍頭Nike上季營收不如市場預期，且全年營收預測也令投資人失望。

全球最大運動鞋公司Nike預估全年營收將實現「低至中間」十位數增長，不如分析師預測均值（增長15.9%）。

受此打擊，Nike盤後下挫近4%，報137.55美元。在稍早的一般交易時段，該公司股價收跌1.14%。

Nike大股東Tigress Financial Partners的投資部門主管Ivan Feinseth表示，市場對Nike的期望很高，許多分析師提高了該季的營收與獲利預測。

Nike第三財季（截至2月28日）營收為103.6億美元，高於前一年同期的101億美元，但不及分析師預估的110.2億美元。

該公司表示，貨櫃短缺與美國港口擁塞使庫存水位升高逾3周，上季北美地區營收下滑11%。

財務長Matthew Friend表示，我們預期在第四財季收到這些遞延的營收。

第三財季淨利為14.5億美元，每股盈餘為90美分，較前一年同期的8.47億美元、每股盈餘53美分成長，並優於市場預估的每股盈餘76美分。

在第三財季的最後兩個月，Nike在歐洲、中東與非洲地區（EMEA）約45%的實體門市關閉。該公司表示，目前該地區約65%的Nike商店已經恢復營業，或以減少營業時間方式營運。

其競爭對手愛迪達（Adidas）上周則表示，在經歷防疫封鎖後，目前95%的愛迪達門市已經重新開業。

(時報資訊)