近日報導有水果攤夫妻因為生性節儉，長年將發霉水果切掉壞掉部分後，食用好的部分，結果雙雙罹患肝癌。另外，也經常有民眾看到發霉或腐爛的食物，因為捨不得，去除掉壞的部分後，便把好的部位吃掉。可是只要把發霉或損傷部位切掉就好嗎？

●水果缺口處易滋長細菌 腐爛區域恐害健康

部立南投醫院黃淑敏營養師表示，水果可提供人類許多營養素如:膳食纖維、鎂、鉀、植物多酚、有機酸、維生素C等，但也因為台灣潮濕氣候，不容易儲藏水果或是水果本身的特性容易腐壞，因此，在保存水果的時候就要特別注意食物的保鮮以及衛生安全。

黃淑敏營養師補充，水果在運送途中難免有碰撞或是昆蟲咬傷導致表皮不完整，此時缺口處容易有細菌及微生物滋長，細菌及微生物通常是肉眼無法分辨的，不是將腐爛的區域切掉即可。

●黃麴毒素提升罹患肝癌機率 少果較少見

黃淑敏營養師指出，長期攝取黃麴毒素是可能提升罹患肝癌的機率，不過黃麴毒素比較可能汙染在大麥、小麥、花生、花生粉、豆類等食物中，在水果中很少見。雖然，水果較少被黃麴毒素汙染，不過，還是應注意農藥含量、表皮完整性及保存方式，避免增加危害健康的風險。

●水果分2類型 非所有種類都適合冰箱保存

另外，也有民眾想說把水果放入冰箱就不會壞，對此，黃淑敏營養師解釋，水果可分成更性及非更性水果種類。

更性水果是指水果由未熟至成熟過程中，顏色、香味及組織會產生明顯變化，其本身含有植物乙烯，有催熟的作用，例如香蕉、蘋果、芒果、木瓜、釋迦等，一旦過熟之後容易腐壞，不是放置冰箱就能保鮮。

而非更性水果則是相反，本身植物乙烯含量少，必在水果成熟才能採收，如:葡萄、柳丁、橘子、鳳梨等。水果本身含有許多水溶性營養素，容易在切開的同時隨著切口而營養素流失，因此建議，水果應該是要吃的時候再削皮裁切，避免營養素流失。

(中時新聞網)