高麗菜盛產，幾個銅板就能享受高麗菜甜美的好滋味！高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，高麗菜是很好的食材之一，不僅滋味甘甜，且具有多種維生素、礦物質與豐富的膳食纖維，更有多種抗氧化成分，適量食用有益健康。

高麗菜的料理變化多元，可生食、清炒、川燙，皆有不同風味，且高麗菜富含多種營養成分，包括維生素B、C，鈣、磷、鉀、鐵與維生素K等多種微量元素，同時含有豐富的膳食纖維，可促進腸胃蠕動、改善便祕。

高麗菜的營養價值。(圖/健談提供)

其中，高麗菜的膳食纖維豐富，煮熟的高麗菜一碗約含有1.5至2克的膳食纖維，不僅可增加飽足感，且可促進腸胃蠕動、改善便祕問題。

此外，紫色高麗菜中也含有花青素，可促進眼睛視紫質的生長，並可以穩定眼部的微血管，增加眼部微血管的循環，有助維護眼睛黃斑部的健康，保持良好視力。

令人意外的是，高麗菜也含有豐富的鈣、磷、鉀、鐵、維生素K等多種微量元素，尤其維生素K與鈣質相輔相成，有助維持骨骼健康。

除了上述營養價值外，高麗菜中也含有許多抗氧化的營養成分，如異硫氰酸鹽 (isothiocyanate) 可降低致癌物的毒性，再將致癌物代謝出體外；蘿蔔硫素 (surforaphane) 有解毒之效，可增強體內酵素的解毒力，以減輕毒素對身體的傷害。

吲哚(indole)成分可改變雌激素代謝後產物成為無害物質、降低致癌物毒性，也有助於降低乳癌發生的風險；硫代配糖體則有助清除體內自由基，減少罹癌機率。

廖嘉音營養師提醒，即便高麗菜的營養價值高，但仍建議日常應適量食用，勿過量食用；尤其腸胃功能不佳者過量食用容易引發脹氣不舒服。此外，不同種類的蔬果都有不同的營養價值，應多樣化攝取不可偏廢，如此才更有助維持健康。

(中時新聞網)