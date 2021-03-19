全新(2455)前2月合併營收為5.47億元，年成長28.67%，歐系外資看好RF動能可望持續，且中長期將受惠於5G及大陸訂單成長，給予全新「優於大盤表現」評等，目標價145元，今天股價逆勢收高。

5G手機換機潮逐漸顯現，且WiFi及3D感測新增應用日益廣泛，讓全新第1季營運淡季不淡，全新預估，今年第1季業績可望優於去年第4季。

全新2020年合併營業收入為26.45億元，年成長4.55%，營業毛利為11.14億元，營業淨利為6.87億元，年增6.02%，稅後盈餘為5.33億元，年成長3.9%，為104年以後新高，每股盈餘為2.88元；全新董事會亦決議每股配息2.59元。

歐系外資在全新公布財報後發布最新報告，歐系外資表示，由於智慧型手機需求增加及新客戶挹注，全新預期，RF強勁動能至少到今年第2季初，第1季營收可望優於去年第4季；我們相信，5G及大陸訂單將支撐全新中長期成長，5G擴建仍處於初期階段，未來幾年將持續推升，這也支持了WiFi 6的採用，而新的無晶圓廠客戶、特別是大陸客戶將是成長的另一隻腳，雖然我們下修2021年到2022年EPS約1%，但維持全新「優於大盤表現」評等及目標價145元。

(時報資訊)