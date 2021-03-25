美國決策官員的一再保證，讓投資人更加看好經濟將從疫情中加速復甦，周四南韓股市在連跌4日後首度收高，終場KOSPI指數漲0.4%，為3,008.33點。
重量級個股漲跌互見，三星電子漲0.25%，SK海力士跌0.37%，電池大廠LG Chem漲0.51%，網路巨頭Naver跌1.81%。
三星證券分析師Seo Jung-hun表示，投資人似乎在每一次KOSPI指數跌破3000點時，就會跳進場承接。
美國財政部長葉倫與聯準會主席鮑爾周三在國會參議院作證時，都再度展現出對美國經濟前景充滿信心。
北韓疑似向日本附近海域發射兩枚導彈，以突顯其武器研發上的進步，並試圖加大對美國新任拜登政府的施壓，不過市場對此反應不大。
外資賣超韓股821億韓元，散戶買超2170億韓元，機構投資人賣超1320億韓元。
韓元微升0.03%，收在1,133.3兌一美元。
(時報資訊)
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