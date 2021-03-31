31日，大韓航空(Korean Air Lines)表示，在買下同業韓亞航(Asiana Airlines)後，經過兩年重整磨合，預計2024年韓亞航將以嶄新面貌，重新跟大家見面。

2020年11月，大韓航空宣布要砸1.8兆韓元，約15.9億美元成為1988年成立的韓亞航最大股東。同時，這也是自新冠疫情爆發後，全球航空業首宗大型合併案。

大韓航空社長禹基洪（Woo Kee-hong，音譯）表示，希望2021年底之前，此併購案能獲得九個國家的完全批准同意。約兩年後，與韓亞航整合後，大韓航空屆時可望成為韓亞航的母公司。”

禹社長指出，雙方旗下的廉航，包括真航空(Jin Air)，釜山航空(Air Busan)與首爾航空(Air Seoul)，也可望三合一，成為一家亞洲的優質廉航業者。

而針對大韓航空與韓亞航旗下，相同機型但不同引擎的飛機，將進行全面性整合。藉此，可順便淘汰韓亞航內，很多五年約滿的機隊。目前看起來，大韓航空與韓亞航大概有1,200個職位重疊，但會透過遇缺不補以及退休方式，來取代直接裁員，以解決人力重複的問題。

(時報資訊)