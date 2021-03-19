新冠肺炎疫情影響，在台就學境外生今年幾乎都無法返鄉，台灣大學國際事務處邀集校內同仁與懷恩堂，在農曆新年期間啟動接待家庭計畫，讓超過10國、70多名境外生體驗傳統年節氣氛，並感受寶島人情關懷與溫暖，撫慰異鄉學子思鄉心情。

台大表示，境外生因疫情無法返鄉與家人團聚過節，國際事務處特舉辦春節接待家庭計畫，廣邀校內教職員，並連結社區與懷恩堂攜手合作，讓異鄉學子感受溫暖與關懷，並體驗傳統農曆新年的熱鬧氣氛。

台大指出，2月9日至17日期間，參與的境外生分別來自美國、宏都拉斯、巴拿馬、巴拉圭、英國、冰島、俄羅斯、日本、南韓、緬甸、印尼、馬來西亞、澳門、香港逾10個國家地區，超過70名學生參加計畫，台大也有13位教職員及懷恩堂57個接待家庭共同響應，許多接待家庭邀請境外生到家裡過年，參加家族聚餐、體驗烹飪等活動，當中也有家庭邀請學生參加家族旅遊、景點導覽或文化參訪等。

台大事後收到諸多反饋，其中像是許多接待家庭紛紛表示，春節接待家庭計畫十分有意義，希望未來能持續舉辦，更了解學生在台求學情形，也可以藉此幫助他們。另外，一名參加接待家庭計畫的韓國金同學也說，接待家庭很和善，相處融洽，使假期有特別美好的回憶。

台大國際長袁孝維表示，自己過去在美國唸書時，也曾受接待家庭照顧，對能夠了解如此安排，對異鄉遊子來說，絕對能提供非常大的安慰，同時這也是很好的機會，讓境外生能近距離了解台灣的家庭生活，並結交朋友與體驗不同文化。

袁孝維也說，對於接待家庭而言，可以認識多元文化，並傳達愛心。所以台大非常感謝好鄰居懷恩堂，也歡迎願意擔任接待家庭的師生朋友們一起加入，讓這些境外學生在年輕的求學生涯中，留下一段最美的台灣記憶。

(旺報 )