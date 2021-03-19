中華民國健美健身協會為了加強全國大專院校體育活動，鼓勵年輕學子投入健身運動產業，積極在大專院校推廣健身運動，從今天起到21日在苗栗巨蛋，舉辦為期3天的健美健身賽事，其中有大專菁英盃、Fit model模特健體健身比賽、跟苗栗理事長盃，成為苗栗地區有史以來最大規模的健身健美比賽。

健美健身協會首次與苗栗縣體育會健美委員會合作，舉辦如此盛大的賽事盛會，協會相當感謝苗栗縣政府、苗栗縣體育會的協助，這次3天活動共吸引526名選手參加各項次比賽，活動期間還有運動產業相關攤位，並且致力將國際比賽的經驗與規範，引進各縣市比照辦理，達到和國際接軌，讓各縣市都有能力舉辦大型賽事，吸引更多喜歡健身的人加入。

今年健美健身協會積極拓展和各縣市健美委員會成立及運作，相信在協會及各縣市健美委員會的合作努力下，能讓國內健美健身風氣更加熱情拓展開來，吸引更多人參與賽事與講習，並爭取台灣全國大學運動會增列健美項目，就從本周苗栗的賽事開始。

接下來還有更多相關賽事、活動持續推廣健美健身運動，例如5月16日彰化鹿港文開國小亦有場健美賽事，歡迎各位熱愛健身運動的民眾蒞臨參加。

苗栗巨蛋今天起進行3天健美健身賽事，有大專菁英盃、Fit model模特健體健身比賽、跟苗栗理事長盃等賽次。（健美健身協會提供）

(中時 )