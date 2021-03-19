2021年FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨109學年度全國中等學校健美健身錦標賽，以及110年度全國大專菁英賽，19日起3天在苗栗巨蛋舉辦，526名選手輪番上陣，大秀肌肉線條與優美姿態。（巫靜婷攝）

2021年FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨109學年度全國中等學校健美健身錦標賽，以及110年度全國大專菁英賽，19日起3天在苗栗巨蛋舉辦，526名選手輪番上陣，大秀肌肉線條與優美姿態。（巫靜婷攝）

2021年FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨109學年度全國中等學校健美健身錦標賽，以及110年度全國大專菁英賽，19日起3天在苗栗巨蛋舉辦，526名選手輪番上陣，大秀肌肉線條與優美姿態。（巫靜婷攝）

苗栗縣上半年度最大場健身健美賽事，19日起連3天在苗栗巨蛋體育館登場，苗栗國中健美隊也參賽，賽事融入拒菸反毒、交通安全宣導。（巫靜婷攝）

苗栗縣上半年度最大場健身健美賽事，19日起連3天在苗栗巨蛋體育館登場，中華民國健美協會理事長許安進指出，3天賽事共吸引全國526名選手參加，在疫情之下，越來越多人知道運動健身的重要，重訓是體育之母，盼藉由健身健美賽事，讓運動健身觀念遍地開花、蓬勃發展。

2021年FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨109學年度全國中等學校健美健身錦標賽，以及110年度全國大專菁英賽，首度同場在苗栗巨蛋舉辦，19日起3天賽事，堪稱是苗栗縣健身健美的年度盛事，526名選手輪番上陣，大秀肌肉線條與優美姿態，展現力與美的魅力，抹殺不少攝影師的底片。

中華民國健美協會理事長許安進指出，協會致力輔導各縣市委員會與國際賽事規則接軌，讓健美健身賽事遍地開花，受疫情影響，更多人了解運動的重要，全台健身房蓬勃發展，健身重訓是體育之母，許多運動項目皆須透過重訓，訓練堅強的體魄與肌力和肌耐力，運動健身老少咸宜，值得推廣。

苗栗縣體育會健美委員會總幹事彭偉堯表示，苗栗10多年興起健美風氣，當時苗栗國中擁有全國唯一的國中健美隊，如今健美隊的學生都已經長大，也回饋家鄉近年陸續在苗栗市開健身房，與他們合作爭取健身健美比賽到苗栗，希望能再次帶動健美風氣，今年苗栗國中健美隊也參賽。賽事另融入拒菸反毒、交通安全宣導。

苗栗縣長徐耀昌撥空出席大會，他表示，引進全國性健美賽事能讓苗栗鄉親一飽眼福，也希望大家以選手為榜樣，全民運動，增加自我身心健康，練健身不容易，要很有決心且持之以恆，歡迎鄉親在這周末到巨蛋觀賽給選手鼓勵，也藉此培養自己的運動興趣，讓運動成為常態。

(中時 )