陸委會主委邱太三昨宣布將恢復大陸商務人士來台，期待兩岸能否找出互惠互利的最大公約數及「建設性的模糊」。對此，前立法院長王金平今天表示，凡事都在一念之間，所以他一直強調，兩岸大家共同善用齊心，如此一來，什麼事情都好解決。

江啟臣中午在萬華凱達大飯店宴請藍委餐敘，約有20多位藍委參加，巧的是，藍委羅明才也在同一地點為前立法院長王金平設宴祝壽，為此，黨團特別準備捧花與蛋糕，由江啟臣率藍委一同到隔壁包廂替王金平祝壽。

經個2個半小時後，王金平會後受訪，談到邱太三說兩岸可以尋求「建設性的模糊」，王說，凡事都在一念之間，所以他一直強調，兩岸都要共同善用齊心，如此一來，什麼事情都好解決，有一個朦朧美的話，他相信大家善用齊心的話，應該都能共同接受。

對於中廣董事長趙少康力推「內閣制」，王金平說，他很早以前就主張內閣制，多年來他都是如此主張，至於是否支持趙少康參選總統，王說，現在還沒有成熟，言之過早。

是否支持江啟臣連任黨主席？王金平表示，希望他能夠順利成功。媒體追問，這是否意味支持江啟臣？王說，現在誰也沒有正式表態，也沒有登記，登記到成為候選人後，再來表態還不遲。對於王金平的說法，江啟臣連聲謝謝。

(中時 )