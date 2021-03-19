證交所統計，全體證券商2月稅後淨利75.07億元，雖然較上（1）月小幅衰退4.65％，惟累計前2月稅後淨利153.81億元，則較去年同期激增359.13％。

證交所分析，2月大盤總成交值約4.514兆元，較上月減少39.21％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，另本月證券評價利益較多，使自營業務淨利較上月成長164.23％，承銷業務淨利亦較上月成長70.56％，整體而言，2月份全體證券商稅後淨利75.07億元，較上月衰退4.65％。

累計今年度前2月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加104.77％，倍翻成長，另今年截至2月加權股價指數為上漲趨勢，去年同期為下跌趨勢，使自營業務淨利較去年同期成長582.49％，承銷業務淨利亦較去年同期成長646.23％，全體證券商稅後淨利153.81億元，較去年同期成長359.13％。

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