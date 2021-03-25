陽明海運（2209）去年合併營業收入為1,512.77億元，營運量507萬箱（20呎櫃），稅前淨利161.50億元，稅後淨利為119.77億元，稅後EPS 4.51元。法人指出，陽明光稅負就列了41.73億元，高達25.84％，估計沒用到過去79億累虧可以使用的稅負抵減。

陽明今日也公告聘用新任的稽核長暨副總經理王儷娟，王儷娟上個月剛自金管會檢查局局長退休，她是美國伊利諾大學商學研究所碩士畢業、歷任金管會銀行局局長、檢查局局長、檢查局副局長、檢查局主任秘書、證券期貨局組長，年輕時代在國外學成回國的第一份工作就在陽明海運的資訊部門，工作了近兩年，才轉入公務部門，算是與陽明結緣甚早。

王儷娟近期在公職生涯結束後以其豐富的歷練及專業，再度回到陽明海運，董事會除了表示歡迎，也期待伴隨著營運好轉、財務結構大幅改善的同時，能為公司帶來革新的新氣象。

(工商 )