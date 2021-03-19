近年5G+AI產業急速擴張，可預見全球正在進行「搶人才」大戰，舉凡國內各科學園區、或是全球知名企業，無論是一流品牌或是代工業者，無不摩拳擦掌，希望能搶得先機，趁勢崛起。但求職者除了自身學歷、能力的精進，以求達到入行門檻外，1111人力銀行發言人黃若薇也從企業面試角度出發，供期望躋身科技業的求職者參考。

黃若薇表示，從第1步撰寫履歷開始，就必須針對應徵的公司「量身打造」，因應科技產業牽動全球經濟脈動，視科技業者對於員工語言能力的要求，除了準備中文、英文不同語言的履歷外，若還有其他外語專長，有助於公司業務拓展，更能從眾多求職者中脫穎而出。

而順利被通知面試時，簡報則是求職者最重要的「彈藥庫」，除了可以讓主管完整了解你的個人經歷、優勢能力甚至專案作品等，簡報時的口條也不可輕忽。黃若薇提醒，簡報內容與你的口條、邏輯，相輔相成，若未能平均發展，而是著重「單點發揮」，恐怕造成內容豐富的簡報，看起來琳瑯滿目，但因為解說時未能切入重點，或忽略與主考官的互動，造成答非所問，則不利於面試。

如何與主考官應對得體，也是重要環節之一，除了向身邊相同產業，或已經入職朋友請益外，近年拜科技所賜，甚至還有專門蒐集網友面試經驗、考古題的網站，協助求職者在面試前，能夠準備更齊全。而1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」網站，也貼心替網友整理面試「實戰經驗」，多達上千篇求職者的經驗分享。

至於面試服裝方面選擇，出身自新聞圈的黃若薇，在鏡頭前光鮮亮麗，但面對五花八門的採訪任務，更要視場合、受訪者，應對得體，因此也延伸出自己的一套穿衣哲學。黃若薇指出，如果應徵的是職務類型是工程師，則建議以簡單乾淨、舒適為主，例如牛仔褲搭配襯衫，就是不錯的選擇；如果是應徵科技業的業務性質工作，則需要在穿著上營造專業俐落的形象。

最後，黃若薇不忘提醒求職者，面試結束後，除了被動等待通知結果外，可以用「感謝函」的方式，增加對方的好感度，這樣若是與其他條件相近的求職者相比，則多了一份勝出的機會，但也不建議頻繁寄送，免得招致反感可能。

(中時新聞網)