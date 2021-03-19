在各國疫苗施打作業持續進行下，經濟活動及日常生活也可望更快回歸常軌，加上低利環境仍延續，先前漲勢相對落後的REITs可望迎來補漲行情，全球總經數據回升、各產業承租情況改善，REITs企業財報合乎預期。

在基本面持續改善下，也可望帶動不動產需求，特別是先前受疫情影響最深的次產業，再加上不動產相較其他產業而言仍具估值優勢，後市表現仍值得關注，建議以REITs基金或相關地產ETF來介入布局，把握投資契機。

群益道瓊美國地產ETF經理人李郁涵表示，隨著疫苗投入使用有助控制疫情，對經濟復甦具有正面助益，也可望帶動不動產需求，近期來看資產交易及租金放緩情況已有所改善，先前受疫情影響較大的次產業如飯店、購物中心、商場的持續修復估值。

後市來看，以美國市場而言，公寓型產品承租狀態良好，租金衰退幅度改善，旅館型產品也可望在疫情趨緩下逐步改善，直投商用不動產交易金額亦有所回升，顯示整體產業基本面往復甦方向發展。另一方面，具結構成長機會的工業、科技相關REITs中長期表現持續看好，而從價值面來看，目前美國REITs股利率與10年期公債利差仍具吸引力，亦有利於吸引市場資金配置，後市表現仍值得期待。

李郁涵指出，在投資布局方面，以美國地產ETF來掌握美國不動產趨勢的好處在於持有ETF等於持有各種產業的REITs，包括電塔、資料中心、商辦、住宅、物流中心、醫療照護中心等等，內容多元，不僅能一舉掌握不同產業REITs行情，也有助降低標的過於集中的風險，加上以一籃子標的的資產配置模式，也能避免追高殺低的情形發生，是布局美國房市更為便利的投資工具。

(工商 )