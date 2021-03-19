屏東縣警察局刑事警察大隊偵二隊邱姓隊長，18日遭廉政署逮捕，當場查扣疑似不法資金10多萬元，經移送地檢署偵辦後，屏東地院在19日下午裁定羈押禁見，屏東縣警察局立即召開考績會，對邱員一次記二大過免職。

警政署也立即追究主管責任，認為直屬第一層主管刑事警察大隊大隊長李宏倫考核監督不周，予以記過二次，並改調刑事局研究員非主管職務，以示整飭風紀的決心。

屏刑大偵二隊長邱奕成涉賄 考績會祭出2大過免職
屏東刑大偵二隊長涉收賄16萬元 法院裁定羈押禁見

(中時 )

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