屏刑大偵二隊長涉貪遭免職 警政署追究主官責任整飭風紀 17:382021/03/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署將屏東刑大大隊長調整為非主官職務，以示整飭風紀的決心。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣警察局刑事警察大隊偵二隊邱姓隊長，18日遭廉政署逮捕，當場查扣疑似不法資金10多萬元，經移送地檢署偵辦後，屏東地院在19日下午裁定羈押禁見，屏東縣警察局立即召開考績會，對邱員一次記二大過免職。 警政署也立即追究主管責任，認為直屬第一層主管刑事警察大隊大隊長李宏倫考核監督不周，予以記過二次，並改調刑事局研究員非主管職務，以示整飭風紀的決心。 屏刑大偵二隊長邱奕成涉賄 考績會祭出2大過免職 屏東刑大偵二隊長涉收賄16萬元 法院裁定羈押禁見 (中時 ) #警政署 #大隊長 #免職 #責任 #整飭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 武界壩2度異常放水奪4命 台電值班員工過失致死起訴 09:202021/03/18 社會 強化安全駕駛 中市交警親上陣教大學生騎機車 11:582021/03/19 社會 桃機3死工安意外 包商各賠900萬獲緩起訴 19:232021/03/18 社會 王定宇事件范雲終於回應了 網一看更火大：真當民眾白痴 12:462021/03/19 政治 犯嫌以飲料店掩護種植大麻 警方破獲市價逾億大麻溫室 14:542021/03/18 社會 當場抄出十餘萬現金 屏東刑大偵二隊長收賄被逮 14:192021/03/18 社會 歧視男拳毆76歲華裔老婦反遭痛扁 網友讚：大嬤功夫好耶 18:362021/03/19 國際 恐怖一瞬間 賓士狠撞物流車狂濺火花 駕駛女友身軀變形 10:582021/03/18 社會 翁茂鍾案 劉柏良、周幼偉警署查無不法仍遭函送檢方 10:422021/03/18 社會 中職》開球前整理投手丘 李安笑稱：這樣拍照比較帥 19:092021/03/19 體育 疑藉權勢索賄 屏東刑大邱姓偵查隊長 凌晨遭聲押 02:132021/03/19 社會 社會熱門新聞 強化安全駕駛 中市交警親上陣教大學生騎機車 - 社會 男剪個頭髮3年花費上千萬 家人查看收據傻眼 - 社會 直擊》阿里山森林竄惡火 猛燒19小時夜空驚現紅火龍 - 社會 骨科名醫爆外遇 與同院女醫產子 要妻放棄財產 - 社會 特教生獨處午休窒息身亡 母悲控國立宜蘭特教學校失職 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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