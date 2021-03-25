台南市近期中階刑警異動頻繁，25日再傳異動，台南市警1分局偵查隊長李昆燁遭調為非刑事職務，連帶調動導致台南市刑大偵一隊長懸缺，刑事幹部換到沒人可換，老刑警憂刑事人才斷層問題浮現。

李昆燁突調非刑事職務，台南市檯面上有刑事背景的偵查隊長再少1人，遞補的佳里警分局偵查隊長王啟仁從刑大偵2隊調任佳里還不到3個月，再調往市警1分局，佳里警分局隊長由刑大偵1隊長王俊凱接任，目前偵1隊長職位懸缺。

台南市警界近半年來流失多位刑事辦案高手，包括原任市刑大偵2隊長黃榮隆調往台南市少年隊預防組長、原任市刑大偵4隊長黃文夏調任市警2分局行政組長，前者2013年曾偵破歸仁斷頭分屍案、後者在2104年偵破新美街雙屍命案。

過去治安重大案件只要交由警界名偵探接手，道上兄弟得知後都會敬畏3分。

台南市刑大新任的偵3隊長李政憲、偵6隊長邱偉賓都由地方派出所長出身，缺乏刑事背景，偵1隊長又因調動懸缺，有老刑警感嘆台南刑事人才斷層明顯，專辦重案的刑大各隊現在有如菜鳥幹部的訓練園地。

有資深刑事警官私下表示，培養1位合格的刑事幹部絕非1、2年就一蹴可成，台南刑事界長期欠缺栽培計畫，如今老一輩急流勇退，新一輩青黃不接，25日又1位警分局偵查隊長調離刑警職務，台南市警界一邊宣告打擊黑道犯罪決心，一邊留不住專業人才，未來辦案能力令人擔憂。

(中時 )