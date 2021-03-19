網路媒體報導，「公投對案」蔡英文月底決定，副總統賴清德、立法院長游錫堃主攻、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀避戰」，民進黨發言人劉康彥今澄清，現階段無媒體報導中所臆測的「主攻」或「避戰」的問題。

媒體報導行政院副院長沈榮津率相關部會首長和林錫耀今到立法院民進黨團會議中說明藻礁案相關論述，林錫耀承諾，將在4月11日舉辦首場政策說明會前確定執政黨迎戰公投對策，之後透過各地公職舉辦300多場說明會同步宣導應對公投作法。

報導還提到本周一場高層會議上，府院黨高層曾就828公投如何因應交換意見。大家主張正面迎戰態度明確，但如何因應則意見分歧。

劉康彥指出，民進黨在面對公投案的討論過程當中，整個行政團隊以及民進黨與民進黨立院黨團，都是持續共同討論與交換意見，一同針對公投的議案做相對應的說明與處置。

他說，在討論過程當中，當然就是要盡其可能的蒐集多元意見，以利做最完整的評估，才能在充分的討論下尋求最佳策略，這個過程也是動態進行中。因此，現階段更無媒體報導中所臆測的「主攻」或「避戰」的問題，特此澄清。

劉康彥強調，民進黨執政團隊對於8月公投的態度非常明確，會盡可能向社會大眾說明公投案相關政策立場，也會持續和社會各界與關心公投的團體持續溝通。希望外界能夠在充分的資訊下，更了解這些公投提案的內容，不被錯假訊息所誤導。

他表示，民進黨也會持續針對各項公投議案向外界說明，譬如近期針對國民黨支持重啟核四公投案，民進黨從蔡英文總統、行政院蘇院長到民進黨皆堅定表明非核的立場，並凸顯國民黨內部對於核四議題不同調的矛盾之處，皆有利於社會大眾清楚明白公投案的實質內容。

(中時 )