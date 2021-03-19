日本央(銀)行19日公布最新決策，現行寬鬆政策略做調整，包括放寬長期公債殖利率波動幅度，取消每年購買6兆日圓ETF(指數股票型基金)的額度指引。日銀並承諾往後只在市場震盪時才會進場收購ETF，而且標的僅鎖定與東證一部指數連動的ETF。

日銀決策聲明出爐後，東京股市漲跌互見。日經225指數收跌424.7點或1.41％，以29,792.05點作收；可望因日銀最新政策受惠的東證一部指數，收漲0.18％，報2,012.21點。

日銀周五結束2天例會，一如預期讓短期利率停留在負0.1％，殖利曲線控制(YCC)政策下的10年期公債殖利率目標維持零水位。

但日銀檢討其政策工具後宣布，將長期公債殖利率波動幅度，由目前的正負0.2％放寬為0.25％，係為了讓日銀的超寬鬆政策更具續航力，好達成引燃通膨目的。

日銀提到，長債殖利率若只是短暫跌到目標區間之下，不會嚴格執行規定，強調日銀近期仍以借貸成本保持低檔為優先，以支撐因新冠疫情受創的經濟。

不過索尼金融控股首席經濟師菅野雅明(Masaaki Kanno)認為，日銀調整政策的動作很小，「0.25％和0.2％的差距相當小，我們要接近2％通膨目標仍有一段長路要走。」

日銀另暗示，會讓收購ETF措施更靈活有彈性，因此股市多頭氣盛時，將大幅放慢買股步調。日銀周五承諾，惟有在股市動盪時才會出手買ETF，且只鎖定與東證一部指數(Topix)連動的ETF，目前日銀除收購追蹤Topix的ETF，還包括與日經指數連動的ETF。

日銀同時將每年購買6兆日圓(550億美元)ETF的額度指引移除，此舉賦予央行更大的收回市場刺激措施空間。日銀仍保留每年收購12兆日圓ETF的上限，但不再以預設額度購買，強調只有在必要之時才會收購風險資產。

為緩和大行寬鬆衝擊銀行獲利的副作用，日銀也將針對採用央行貸款計畫的金融機構提供獎勵。

(工商 )