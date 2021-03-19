緬甸在2月初發生軍事政變，迄今已一個多月，更多的民眾走上街頭，工廠工人也自主罷工抗議，並且希望設廠在緬甸的各國公司，能對軍政府施加加多壓力。

美聯社報導，魏田田(音譯Tin Tin Wei)是一位26歲的工廠作業員，她原本在一家成衣工廠每週工作6天，每天工作11個小時，相當辛苦。自從二月份發生政變以來，她還沒有進工廠縫過一件衣服，花了全部的時間與其他工會成員在街頭抗議，因為要是在此時去工作，就等於替那些得位不正的軍政府工作。

她的工會是「緬甸製衣工人聯合會」，已經有了全國大罷工的共識，就是抗議軍事政變，並且敦促像H＆M和Mango這樣的主要國際品牌，能夠譴責以及施加更大壓力給軍政府。但是他們也受到相當大的危險，軍政府會逮捕抗爭者，甚至慘遭暗殺。

去年5月的緬甸紡織業生產線，緬甸在過去5年是許多國際成衣廠的代工地。(圖/美聯社)

魏田田說：「如果我們認命回去工作，那麼我們的前途將是一片漆黑。我們很可能在未來失去勞動權、失去人權。」

不過迄今為止，各個國際公司的反應強弱不一，大多仍然是利益考慮，只有少數人表示他們會削減在緬甸的業務。更多的是不予表態，或者在譴責政變的同時，仍希望工人繼續工作。

緬甸工會聯合會希望全面的國際制裁能介入，而不是某些人提議的「針對性的制裁」，因為強度不夠的制裁對軍政府效果不大。

2010年代中期，國際對緬甸的制裁令逐步取消，緬甸在經歷了幾十年的軍事統治之後，開始轉向民主展發，並且給予了一些勞工權利，比如工會。隨後西方品牌公司就被緬甸的廉價勞工所吸引，廣泛的在此設廠，也給了緬甸需要的就業機會。

緬甸平民原本也把握這個就業榮景，但是看到軍政府的胡作非為，他們願意先放棄自己的工作，即使全面制裁可能會影響超過60萬個成衣工人的生計，但一些工會領導人表示，他們寧願看到大規模裁員，也不願向軍事政變低頭。

這股公民不合作運動(CDM,Civil Disobedience Movement)，正在擴散，除了成衣廠工人以外，還包括鐵路工人、卡車司機、醫院、銀行僱員等等職業。

從泰國回到緬甸的移民勞工組織者Sein Htay在電子郵件中說，這樣做的目的是「完全不給軍政府機會，我們認為CDM已經看到效果，因此，我們也有繼續前進的動力。」

但是他們的風險也在上升。緬甸安全部隊的暴力手段正在升級，一些中國大陸企業擁有的工廠被燒毀，部隊開槍殺害了至少38人，仰光出現逃難潮，成千上萬的工人及其家人逃離首都。

製衣業在緬甸出口經濟起著關鍵作用，歐洲商會最新數據顯示，緬甸商品出口總額中約有三分之一來自服裝紡織品，2018年價值45.9億美元，相比剛取消國際制裁2012年時的9億美元，高了5倍以上，可見成長之快速。

儘管工人希望國際公司先離開，但許多人仍持觀望態度。專家指出，將產品線轉移到另一個國家並非易事，一旦公司離開，要返回緬甸也不容易。

包括LL Bean、 Hennes＆Mauritz和The Benetton Group等成立公司，選擇暫停緬甸工廠的所有新訂單，但保留恢復未來訂單的可能。

西班牙品牌Mango表示將與全球和緬甸本地的貿易和工會合作，以確保工廠工人、工會負責人不會被軍政府清算報復。

緬甸服裝工人聯合會主席Moe Sandar Myint原本在生產線上組織過小罷工，後來決定上街抗爭。她認為國際品牌在幫助工人方面做得還不夠多，希望能看到更具體的動作。

Moe Sandar Myint說，警察在2月初突襲她的家，之後她與其他抗爭成員只能躲藏，從一所安全屋轉移到另一所安全屋，雖然很辛苦，但她表示，仍將繼續指揮戰鬥。

她說：「我不能讓我們這一代人與下一代，都生活在軍事強人的陰影下， 這是無法接受的。」

(中時新聞網)