AZ疫苗昨日完成56家醫院的配送，預計下周一就能開放專責醫院醫護人員接種，但這批疫苗的有效期限只到6月15日。指揮中心對此表示，加拿大3/3收到30萬劑AZ疫苗，當時只有1個月的效期，菲律賓取得的50多萬劑效期只到5/21，我們拿的效期沒比較短，接下來若打不完會開放下一順位的醫事人員接種，不會浪費。

根據WHO官網資訊，台灣從韓國廠取得的AZ疫苗保存期限為半年，以有效期限6月15日推估，等於這批疫苗在去年12月15日出廠。該批疫苗3月3日送抵台灣，日前完成檢驗封緘，3月22日開打後，效期只剩不到3個月。

對於會不會打不完？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，開打後會視狀況做調整，疫苗是珍貴的防疫資源，還在刀口上，後續若有其他順位的醫師人員，目前開放第2順位，若有必要可以開放後1順位的醫事人員接種，基本上不會擔心浪費的情形。

羅一鈞表示，加拿大3/3收到30萬劑AZ疫苗，當時只有1個月的效期，菲律賓取得的50多萬劑AZ疫苗，效期只到5/21，我們拿的效期並沒有比較短。

(中時 )