繼廈門13日增加一例台灣輸出確診後，今天上海衛健委又通報一起台灣輸出個案，是一名在台工作的陸籍人士，17日從台灣出發入境上海，在隔離期間出現症狀，20日確診。

上海市衛健委今早通報3月20日的4例確診個案中，其中一例來自台灣，為一名大陸籍人士，在台灣工作，自台灣地區出發，於3月17日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。為第5例台灣輸出的上海確診病例。

同時，這也是近期第二例的台灣輸出個案，本月13日廈門也爆出一名台灣籍王姓民眾從台灣出發，入境廈門後確診，是廈門第2例從台灣來的確診個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥18日表示，確實有收到廈門通報，並指出該個案在台灣出發前及剛廈門入境時2次檢驗結果都是陰性，入境第7天檢驗也是陰性，直到3月11日出現症狀，12日採檢陽性確診，但血清抗體是陰性，而在台同住的3位家人檢驗都陰性，推測可能是在當地感染。

(中時新聞網)