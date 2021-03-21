安南區台江大道2段20日深夜11時45分發生一起死亡車禍，林姓男子駕駛小客車沿外線車道西向東行，卻在無閃躲車輛情況下，突然往右偏駛，自撞路邊電線桿，車頭全毀，林男急救不治傷亡。

46歲林男20日深夜駕駛黑色自小客車，沿著台江大道外側車道西向東行。車禍事發前幾秒，林男車輛左後方還有一輛小貨車跟隨前進，小貨車駕駛目擊整起車禍經過，他稱肇事車輛行駛的車速並不快，時速僅約40至50公里，卻在沒有閃躲其他車輛情況下，突然往右偏離車道，撞向路邊的電線杆。

車禍發生時發生巨大碰撞聲，目擊者趕緊報案，消防人員到場時，發現肇事黑色小客車的車頭完全凹陷，車身半毀，冒煙漏油，林男全身多處擦挫傷，在送醫前已無呼吸心跳，救護人員將他送往安南醫院急救，仍宣告不治。

安南區去年起重大死亡車禍層出不窮，去年12月1日才有安南醫院年輕女護理師回家途中遭撞死。同月17日高姓女大生在安明路遭小貨車撞死、今年2月初台江大道一車自撞6死，21日台江大道又發生林男自撞慘死，警方稱肇事原因調查中。

(中時 )