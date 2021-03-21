台灣疫苗取得進展落後他國，先前國際疫苗採購又被媒體人爆出立委介入，但該立委否認此事，國民黨和民眾黨日前提案成立調閱小組監督疫苗採購，因綠委出席人數過少而順利通過，引發綠委不滿，對此，國民黨立委費鴻泰表示，採購疫苗是否有黑箱，難道民進黨不該對國人講清楚？

立法院衛環委員會18日處理臨時提案，其中國民黨、民眾黨立委共同提出成立疫苗採購調閱專案小組（第9案）的表決以5比5打成平手，主席陳玉珍投下關鍵一票後通過，引發民進黨立委不滿，行政院發言人羅秉成隨即也強調，疫苗的採購基於保密義務條款無法公開，但過程均有紀錄，並非黑箱作業。

對此，費鴻泰19日在臉書發文表示，疫苗採購是否被掮客介入、價格哄抬、供需存量講清楚，有這麼難？把預算的去處交代清楚，民進黨在怕什麼？費稱，國民黨在議事規範下，突破執政黨絕對多數的壓迫，通過成立疫苗採購調閱小組，民進黨是「見效轉生氣」面子掛不住，才為反對而反對？重要的是採購疫苗是否有黑箱，難道不該對國人講清楚？

費鴻泰批評，民進黨無法公開給國人週知，也必須對立院負責，議事技巧也好、突襲也罷，國民黨立法院黨團依著議事規則、認真面對每一項民生議題，就算國民黨席次少，卻不影響國民黨團在每個委員會的士氣。

最後，費鴻泰呼籲，民進黨立法院的同仁，應該一起支持調閱小組的成立，讓行政院把話講清楚、錢用哪裡去、把還在肖想國難財的掮客蟑螂攤在陽光下，做好立法委員該做的事，監督行政機關、把關國家預算。

(中時新聞網)