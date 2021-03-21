受到鋒面通過、東北季風增強及大陸冷氣團南下影響，21日起連三天轉差。中市環保局指出，中部地區恐達「橘色提醒」等級，22日受東北季風挾帶大陸沙塵影響，全台汙染物濃度易上升；23日白天擴散條件稍差，晚間東北季風減弱，易累積汙染物；提醒民眾留意空品變化做好防護。

環保局指出，冷氣團挾帶境外汙染移入，西半部空品21日起連三天轉差，中部地區恐達「橘色提醒」等級，雲嘉南高屏地區達「紅色提醒」等級。市府啟動應變措施，包括提前通知前30大固定污染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、加強污染源稽查等，提醒市民留意空品變化做好防護。

根據環保署空氣品質預報，冷氣團挾帶境外污染移入，西半部空品21日起連三天轉差，中部地區恐達「橘色提醒」等級，雲嘉南高屏地區達「紅色提醒」等級。市府啟動應變措施，包括提前通知前30大固定污染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、加強污染源稽查等，提醒市民留意空品變化做好防護。

市府指出，今天鋒面通過、東北季風增強及大陸冷氣團南下，白天北部地區擴散條件轉好，下風處中南部污染物易累積；22日受東北季風挾帶中國沙塵影響台灣，污染物由北往南傳輸，全台污染物濃度易上升；23日白天受東北季風影響，中南部擴散條件稍差，晚間東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，易累積污染物。

環保局強調，市府持續監控空氣品質，採行應變作為，包括提前通知前30大固定污染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強污染稽查，以及督促中火配合執行降載減排措施，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

(中時 )