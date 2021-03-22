AZ疫苗22日開打，高市本來有4家醫院列為首波施打，臨時增入高醫、共有5家醫院，加上衛星醫院共23家醫院的一線醫護人員將陸續施種疫苗；高雄市長陳其邁上午受訪表示，他並非第一波接種對象，目前還沒有施打計畫，不過據目前的臨床數據看來，疫苗安全性在可接受範圍內，「簡單講『順時中』就對了，CDC說可以打我們就打！」

高市衛生局副局長林盟喬早上到高雄長庚醫院啟動AZ疫苗開打，他親自接種疫苗，對長庚醫護人員的技術讚不絕口，直說打完針了還一點感覺都沒有；他坦言，接種疫苗每個人都會擔心安全性，但畢竟評估後好處遠遠大過於風險，「我對自己的身體是有信心的！」

林盟喬指出，高雄共配發9700劑AZ疫苗，原本全市規畫4家醫院可施打，中央為了紓解可能的壅塞，臨時多了高醫，增加成5家，加上衛星醫院共23家，今天起陸續施打，未來幾天疫苗供應非常充分，希望醫護人員能夠及早施打，有足夠免疫能力，免除照顧病患中院內傳播的疑慮，非常有必要性。

高雄長庚副院長李建德表示，院內調查，醫護人員施種疫苗意願在5成至6成之間，長庚1個月前成立疫苗注射推動小組，分工規畫注射行程，且包括注射前準備、注射中藥物取得、注射後人員身體反應追蹤等流程均融入資訊化系統，後台一目了然，以便必要應變。

高雄長庚中醫部也在休息區特別準備養身茶，以黃耆、防風、荷葉、麥冬、山楂、苡仁為主體之茶包可幫助調節自體免疫、清熱除濕、預防疫情侵犯。

陳其邁上午受訪，媒體問到行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中均身先士卒施打疫苗，市長何時接種？他表示自己並不是第一波要接種的，疫苗要留給第一線的醫護人員施打，因為他們風險是最高。

不過，陳其邁強調，他看過AZ疫苗及其他疫苗的研究資料，也相信疫情指揮中心會針對科學臨床試驗的數據，做出最好的建議，「疫苗還是要聽CDC、順時中專家的意見，有時候以訛傳訛，或者是有些不是事實的評論，我想這個沒有必要啦！」

陳其邁說，簡單來講，順時中就對了，中央說可以打，我們就打，畢竟這個都是經過臨床實驗的資料跟專家會議的結論，安全上應該是可以接受的範圍裡。

(中時 )