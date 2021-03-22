台灣首批新冠疫苗今日開打，台中市分配到5900人次劑量，光田綜合醫院首日由院長陳子勇帶頭挽袖施打，共計10名醫院幹部率先接種。梧棲童綜合醫院今天則沒有開放施打，僅表示目前尚在陸續調查醫護人員意願。這兩家醫院目前約5、6成有意願接種。

陳子勇早上10時準時接受接種，他指出，政府規範及政策非常明確，這是蠻安全的疫苗，且過去幾天副作用的報導比率非常低，雖然有血栓的疑慮，事實上對民眾的影響非常小，最近很多國家陸續開放AZ疫苗。

陳子勇說，政府還是希望全體都有免疫力，不管未來是相同的AZ疫苗或其他疫苗，愈多的國人注射疫苗，愈能保護台灣的發展，也希望光田盡一份力量，醫院同仁參與都很踴躍，第一波有5、6成醫護人員願意施打，相信同仁相繼注射下，更多同仁會了解到安全性及必要性，愈來愈多人參與，也希望民眾接種。

梧棲童綜合醫院首日並沒有開放施打AZ疫苗，院方表示，目前陸續調查醫護人員意願，至今約有5成願意接種，因疫苗的有效期限到6月，在這之前都能接種，將盡快調查完畢進行施打。

(中時 )