索尼互動娛樂（SIE）公布全新適用於PS5的VR控制手把！PlayStation Blog公布這一款全新的VR控制器將在SIE想帶給使用者的 VR 體驗之中扮演重要角色。全新的 VR 控制器代表SIE在 VR 體驗中打造更深入的臨場感，以及更強烈的沉浸感。它將以 DualSense 無線控制器的創新技術為基礎，此技術開啟了使用觸覺感官的全新方式，進而改變了在 PS5 上「感受」遊戲的方式。如今SIE也要將此創新技術帶入 VR 遊戲體驗中。

索尼互動娛樂（SIE）平台規劃與管理資深副總裁 Hideaki Nishino首先自VR控制器的設計開始談起。次世代 VR 控制器具備獨特的球狀設計，能讓使用者以更自然的方式握持控制器，並在遊玩時享有更高的自由度。雙手移動方式毫不受限，開發人員可藉此為使用者創造出獨特的遊戲體驗。

SIE在設計全新控制器時也將人體工學認真納入考量，此控制器具有優異的平衡配重，可舒適地握在手中。 SIE應用了針對不同手掌尺寸的使用者進行測試得到的結果，以及歷年來在所有PlayStation平台控制器上累積的經驗，才完成了這項徹底改變VR遊戲玩法的指標性設計。

PS5的VR控制手把。（摘自PlayStation Blog）

全新的VR控制器能夠讓玩家以更直覺的方式感受並與遊戲互動。其中不只包含了幾種取自DualSense的關鍵功能，也體現了SIE對次世代VR遊戲的願景。

一、自適應扳機：各個 VR 控制器 (左與右) 均包含自適應扳機按鈕，可在按壓時增加觸感張力，這與 DualSense 控制器的設計類似。若曾玩過 PS5 遊戲，應該熟悉這種在按壓 L2 按鈕 或 R2 按鈕時的張力，就像拉弓準備射箭時感受。若將這種機制應用至 VR，體驗強度便能攀升至更高境界。

二、觸覺回饋：全新控制器根據其外型規格打造最佳化的觸覺回饋，讓遊戲世界中的所有感受能更加震撼、細緻與豐富。當使用者穿越岩漠或在近戰中交手時，VR 蘊藏的極致視聽強化體驗，將讓感受截然不同。

三、指觸偵測(暫譯)：即使您的大拇指、食指或中指並未在區域內做出按壓動作，控制器仍偵測得到使用者的手指。這可讓使用者在遊戲中透過雙手做出更自然的動作。

四、追蹤：全新 VR 頭戴裝置會透過控制器底部的追蹤環來追蹤使用者的 VR 控制器。

五、動作按鈕 / 類比操作桿：左控制器包含一個類比操作桿、三角按鈕與正方按鈕、「握柄」按鈕 (L1)、扳機按鈕 (L2) 以及創建按鈕。右控制器包含一個類比操作桿、交叉按鈕和圓圈按鈕、「握柄」按鈕 (R1)、扳機按鈕 (R2) 以及選項按鈕。「握柄」按鈕的用途之一，是用來拾取遊戲內的物件。

SIE 的產品、工程、設計團隊協同合作，從頭開始打造全新 VR 控制器，目標是讓現今時代的 VR 遊戲向前大幅躍進。SIE很高興能開發出這樣的控制器，但如今的重點是遊戲創作者如何善用這些功能，進而設計出次世代 VR 體驗。全新 VR 控制器的原型很快就會交到開發人員團隊的手中，等候他們所激發的全新創意！

(科技)