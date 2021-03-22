POS大廠飛捷（6206）今年接單復甦，包括賭場、博奕及工業自動化等新專案皆有斬獲。董座林大成指出，公司陸續啟動漲價措施，5月起出貨的既有訂單也會適度反應成本，據悉，產品報價約調漲5％～10％。此外，飛捷推出「inefi」品牌雲端管理平台，目標五年內導入百萬台設備。法人認為，飛捷目前訂單能見度高，第二季營收將有季增、年增實力，全年估雙位數成長。

飛捷總經理徐嘉宏表示，受惠疫情衝擊降低，歐美客戶需求逐步顯現，包括POS、mPOS、Panel PC等產品線今年首季起同步回升，雖然部分延宕專案還是暫停，但有很多訂單都已是另開新專案執行，好處是可以用新報價與客戶洽談，適度反應零組件漲價成本。

其中，營收占比最高的POS部分，由於各國經濟陸續解封，零售端看到復甦現象，像是郵輪、賭場等先前因疫情導致許多專案突然急凍，但在今年初都看到客戶開始動起來。

另外，飛捷去年接下的呼吸器大單上半年將持續出貨，帶動醫療產品今年樂觀成長，Panel PC也取得自動化生產設備訂單、mPOS大客戶需求復甦，增添公司出貨動能，第二季起成長力道強勁，預期將優於去年同期及首季表現，並有機會逐季成長。

針對缺料問題，飛捷總經理卓君弘指出，零組件以音源IC、觸控面板供給漲價情況較為嚴重，但公司透過政策提前備料、供應商支持，以及替代解決零件缺料問題，對在手訂單延遲程度評估僅略有影響。

而運輸部分，由於大多數訂單都是談好船上交貨（FOB），且飛捷產品交期時間準確，客戶可以提前訂好船期，公司出貨、毛利不受此因素干擾。

另外，飛捷積極轉型，今年正式推出「inefi」端點雲端管理平台，透過遠端預先檢測、提供多平台服務，以及支援周邊裝置管理等三大特點，協助獨立軟體開發商客戶節省維修成本。據了解，已有歐美客戶導入試用，年度目標要導入5～10萬台設備，將採雲端訂閱制，明年開始貢獻業績。

飛捷去年稅後純益5.9億元，年減近兩成，EPS 4.12元，公司維持高配息策略，擬發4元現金股利，配發率達97.08％，以最新收盤價66.5元計算，現金殖利率仍有6.01％，位居IPC殖利率前段班。

(工商 )