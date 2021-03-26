晶圓代工廠力積電(6770)董事長黃崇仁除了看好晶圓代工漲勢延續，同時也看DRAM價格持續上漲。記憶體廠原本就同聲看第二季價格續漲，今隨著電子股上攻，南亞科(2408)領漲，模組廠威剛(3260)同步上攻。

力積電董事長黃崇仁表示，半導體產業已經出現結構性問題，產能短缺問題無法解決，因為沒有新產能開出，產能供不應求情況延續到明年；DRAM因供不應求，預期價格也會持續上漲。

DRAM廠南亞科此前召開法說會，總經理李培瑛表示，上半年宅經濟持續發威，帶動第一季合約價止跌回升，第二季有機會再漲，整體DRAM市況上半年有機會供不應求。

南亞科總經理李培瑛指出，今年DRAM進入正向循環，主要為需求穩健，庫存水位下降，加上供給成長有限。去年第四季開始，DRAM現貨價格已是月月上漲，合約價將跟進在今年第一季回升，上半年價格逐季看升。

全年來看，李培瑛表示，今年全球DRAM供給成長趨向保守，需求面包括消費性、PC、伺服器以及手機需求都不錯，供給的成長幅度會小於需求的成長幅度，上半年市場供給不足情況明顯。

威剛董事長陳立白表示，本季DRAM現貨價與合約價雙雙看漲，市場復甦態勢底定，預期今年上半年合約價及現貨價將輪番漲價，逐步墊高，DRAM市況萬里無雲。不僅DRAM合約價止跌回升，本季NAND Flash價格表現也優於預期，看好第二季NAND Flash價格轉趨明朗。

(時報資訊)