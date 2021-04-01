記憶體晶片大廠美光（Micron）31日美股盤後公布亮眼的會計年度第二季（至2月底止）業績和財測。另據消息人士透露，美光與威騰（Western Digital）皆在評估收購鎧俠（Kioxia），交易金額可能上看300億美元。

過去一年來美光股價狂飆110％，漲幅超越費城半導體的107％。

美光會計年度第二季營收攀升30％，至62.4億美元，高於市場預估的62.1億美元。該季淨利達6.03億美元，或每股盈餘53美分，優於一年前同期的4.05億美元和每股36美分。排除一次性項目後，調整後每股盈餘達98美分，超越分析師預估的94美分。

美光執行長麥羅特拉（Sanjay Mehrotra）在法說會指出，美光在DRAM和NAND的技術領先優勢，令公司處於絕佳位置，享受人工智慧和5G帶動的強勁需求，同時將數據中心和智慧邊緣（Intelligent Edge）的使用者體驗和創新帶至新的境界。

美光將近四分之三的營收來自DRAM，該項業務在年度第二季的營收年增44％，至44億美元。麥羅特拉31日指出，市場需求躥升使得DRAM供應嚴重不足。美光預期2021年全年DRAM市場都將維持緊繃。

展望本季，美光預估調整後每股盈餘介於每股1.55至1.69美元，營收約在69億至73億美元之間，超越分析師預估的1.32美元和68.4億美元。

另一方面，熟知內情人士表示，美光收購私募基金貝恩資本（Bain Capital）持有的鎧俠仍未底定，倘若進展順利，預計2021年春季完成交易。

鎧俠原先計劃在2020年9月上市，無奈因為新冠肺炎疫情和市場波動才將計畫束之高閣。若鎧俠未能與美光或威騰達成交易，該公司仍有可能在2021年稍晚進行股票首次公開發行（IPO）。

(工商 )