2021台北國際烘焙暨設備展今日開展，考量疫情等因素，統一(1216)及南僑(1702)並未參展，上市櫃食品股德麥(1264)則如期出席，今年參展規模擴大至108個攤位。總經理吳文欽說，3月業績還不錯，目前看來將會有雙位的成長，今年全年度業績最關鍵的點將會在6月的表現，若是表現的比去年好，今年全年度會很OK！

6月因氣溫熱又無節慶假日，業績通常表現清淡，吳文欽指出，去年6、7月業績可能因為有3倍券的因素，所以業績反而表現不錯，今年6月是個關鍵點，表現若是比去年好，今年全年度的業績就會特別好。他說，今年烘焙業想不到不好的理由，現在看起來一切都順利，肯定會比去年更好。

吳文欽表示，今年烘焙展由於國外廠商進不來，台灣展覽相較往年也較少又較小，加上並未特別區分專業客戶跟一般消費者，預計今年參觀人數將會很可觀。德麥在2019年的烘培展有70個攤位，2021年加上走道區，今年共有108個攤位，參展規模再增加。

德麥2020年全年營收43.75億元，毛利率為35.91%，年減2.02個百分點，稅後純益5.39億元，創新高，年增 4.07%，每股純益為16元。董事會並決議每股配發12元現金、配息率75%為近4年低點。

德麥大陸無錫新廠計畫即將在今年第4季正式投產，再加上積極開發高毛利產品，透過產品組合優化維持整體毛利率水準，若疫情能夠持穩，今年度營運表現可望優於去年。

(時報資訊)