空軍2架F-5E戰鬥機22日訓練失事，因擦撞意外墜落屏東旭海漁港外海，當時傳出2飛官疑跳傘求生，也有居民疑似目擊到，但事發1小時後僅尋獲1具傘具連坐椅。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

空軍2架F-5E戰鬥機22日訓練失事，因擦撞意外墜落屏東旭海漁港外海，當時傳出2飛官疑跳傘求生，也有居民疑似目擊到，但事發1小時後僅尋獲1具傘具連坐椅。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

中尉羅尚樺經緊急吊掛送往台東馬偕醫院搶救後，宣告不治，國軍確定再傳憾事令人悲慟。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

空軍2架F-5E戰鬥機22日訓練失事，因擦撞意外墜落屏東旭海漁港外海，國搜中心出動海陸空積極搜救。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

「碰的一聲！沒看到人！」空軍2架F-5E戰鬥機22日訓練失事，因擦撞意外墜落屏東旭海漁港外海，當時傳出2飛官疑跳傘求生，也有居民疑似目擊到，但事發1小時後僅尋獲1具傘具連坐椅，再半小時後才在海上發現殉職的中尉羅尚樺，而上尉潘穎諄仍失蹤，國搜中心漏夜摸黑搜救中。

有名港仔村民下午4時許，在住家2樓往北方向看見1個疑似未全開的降落傘，距離地面約有200公尺高，但僅一瞬間就墜落地面並發出巨大聲響，他嚇得趕緊跑到現場查看，不料卻只見疑似軍用座椅殘骸，完全不見任何人，當下立即報警處理。

九棚所獲報後趕赴現場，與發現者一樣大吃一驚，沒想到竟會在台26線73公里處發現失事戰機的傘具連坐椅殘骸，趕緊拉起封鎖線往上通報。

據國防部指出，失事的戰鬥機為5287、5286，2機疑在空中發生擦撞後不幸墜落屏東外海，雷達光點消失在距離旭海漁港1.4浬的海域，而目前已尋獲的1具傘具連坐椅殘骸，確定為羅駕駛的戰鬥機所有。

戰鬥機在下午3點10分發生意外後，曾一度傳出機上2飛官中尉羅尚樺、上尉潘穎諄疑跳傘求生，不料事發後1小時，僅發現1具傘具連坐椅殘骸，2人依舊無音訊，直到4點41分，國防部的黑鷹直升機才在海上發現羅，但潘仍失蹤。

羅經緊急吊掛送往台東馬偕醫院搶救後，宣告不治，國軍確定再傳憾事令人悲慟，但國搜中心仍不放棄潘，即使入夜也積極搜救中，不過旭海當天氣候不佳，連海況都很糟，浪高3至4米、風速7至8級，陣風可達10級，加上下雨又入夜，視線不佳增加搜救難度。

(中時 )