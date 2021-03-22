全球商用置物設備廠益張(8342)22日宣布公司榮獲勤業眾信第一屆「卓越管理企業」(Best Managed Companies, BMC)獎項，該獎項由Deloitte Private所舉辦評選，今年首次在台灣展開。

「卓越管理企業」評選，是根據策略、能力和創新、企業文化與承諾、公司治理和財務等四個面向，主要彰顯得獎企業，在經營模式，或人才培育，投入豐富資源，強化永續經營的成功典範。

益張長久以來皆秉持著穩健、進步、百年經營的信念，包含策略擬定、經營管理、團隊建置，及文化塑造等層面，都已落實融合到公司的日常運作之中。

益張也很早就定調公司的營運，以德國百年工匠精神為基礎，加以結合現代化的製程技術及數據分析應用，並將這份堅持，融入到團隊的文化塑造之中。益張透過「卓越管理企業」評選，也再次驗證公司所選擇的方向與獲得的成果，能得到外部專家的認同。

益張面對近幾年外部環境不利的干擾因素，仍持續進行產品結構調整、致力於生產效益提升，及供應鏈分級整合等措施，目前已取得顯著效益，2020年度本業獲利仍維持成長，EPS 5.63元（含處分土地廠房利益EPS約2.1元），高於2019年度3.05元。

益張董事會已決議通過去年度股利，擬配發每股4元現金股利，含盈餘配發每股3元及資本公積每股配發1元。

(工商 )