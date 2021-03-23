空軍2架F-5E戰機今（22）日於屏東外海執行戰術訓練，14時30分從志航基地起飛，孰料在15時07分疑似空中擦撞墜海，2名飛官緊急跳傘逃生，潘穎諄上尉目前仍生死未卜，而稍早尋獲的羅尚樺中尉送往馬偕醫院後仍宣告不治，檢方初判死因為戰機彈射時造成顱內出血，最後休克身亡。

飛官羅尚樺才新婚不久，今日下午傳出墜海意外。（圖／翻攝自臉書、IG）

目前確認2名飛官身分為28歲潘穎諄上尉，駕駛機號5286戰機，空官104年班，飛行時數601小時；另一名為26歲羅尚樺中尉，駕駛機號5287戰機，空官106年班，飛行時數404小時，據悉2人都才新婚不久。

羅尚樺本月初剛向女友求婚，並前往戶政事務所登記結婚，社群媒體上曬滿2人甜蜜照片，不料今日卻發生墜機意外，稍早羅妻在Instagram悲痛寫下心聲：「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛」，背景照片則是2人一起飼養的寵物鼠。

（圖／翻攝自IG）

檢方今晚趕到馬偕醫院相驗羅尚樺遺體，初判死因為戰機彈射時造成頭部外傷、顱內出血，最後中樞神經休克。而羅妻接獲消息後，也緊急奔往醫院，看著丈夫變成冷冰遺體，她不禁眼眶泛淚，悲痛到雙腿發軟，需要旁人攙扶才可以走動。

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(中時新聞網)