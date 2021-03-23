人活在世，都希望能覓得知己、遇到佳人，人人都想有桃花運。運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬鼠、馬、兔、雞、龍的人命中註定桃花很旺，追求者眾多，連婚後都有人追，因此一定要留意男女關係，否則會引發情感危機。

▍1.生肖鼠

屬鼠人無論男女對感情都很專一，聰明機靈很招異性的喜歡。情感細膩，EQ高，會把自己的優點表現出來，所以總是桃花多多，從來不缺追求者。他們在婚戀中選擇的對象較多，能有機會遇到好的姻緣。但也要自我控制，不要在感情中隨波逐流。

▍2.生肖馬

屬馬人大方熱情，會有不錯的桃花運，也能遇到真正的緣分。屬馬男是真性情，敢愛敢恨，有桃花就會努力把握，勇敢去愛，不擅長拒絕追求。不過，屬馬男過於理想化婚姻生活，容易產生爭執，甚至最後不得已離婚。屬馬男要想避免婚姻破裂可選擇晚婚，讓自己成熟些，在婚姻問題上謹慎行事。

▍3.生肖兔

屬兔人本身就是一個很懂得製造浪漫的人，特別是在面對異性時，總是有各種手段博取異性們的喜愛，讓人想要靠近了解他們。屬兔女情感生活非常的豐富，桃花從來都不會少，也使得她們容易受傷。不過她們最終還是能走出感情的迷宮，不再為情感所困，在平凡歲月中覓得真愛。

▍4.生肖雞

屬雞人非常溫柔體貼，很會照顧人，跟屬雞人在一起，會覺得很舒服。屬雞人命中吉星照拂，桃花運比較旺盛，可以很快結束單身的狀態，享受到談戀愛的快樂。他們是最適合結婚的對象，在感情中會好好的選擇，在家庭中能勝任丈夫或妻子的角色，是一個最適合相伴一生的人。

▍5.生肖龍

屬龍人很有魅力，很多異性剛認識他們不久就會被深深吸引，可見魅力之大。性格開朗風趣、親和力強，和他們在一起會覺得很自在。他們有很多的暗戀者，無論多大年齡都有桃花運。未婚者能快速的脫離單身，步入戀情，已婚者就要注意不要和其他異性曖昧，以免影響家庭穩定。

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(中時新聞網)