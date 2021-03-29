莊雨潔不僅是主播，又是The Tic Tac樂團主唱兼鼓手。（吳維書攝）

朱培滋想考唎酒師執照。（吳維書攝）

主播朱培滋、莊雨潔等人29日出席華視美國職棒轉播記者會，朱培滋跟莊雨潔都喜歡運動、跑步，若《全明星運動會》找上門，兩人都樂於參加。談到喜歡的運動選手，朱培滋坦言採訪遇過「恰恰」彭政閔，他是自己最喜歡的運動選手，「他本身很有象徵性，本人又親切」。兩人分享近況，莊雨潔不僅是主播，又是The Tic Tac樂團主唱兼鼓手，她透露才剛去大港開唱，最近正積極籌備新專輯，「咖啡廳總算稍微止血了，前陣子每個月都小虧幾千、一萬，後來號召大家救小店」。

朱培滋則開始上清酒課，想考唎酒師執照，「我個人很喜歡清酒，酒量沒到非常好，但很喜歡認識清酒從釀造時間、產地了解的所有細節」。被問是否酒醉失態，她連忙搖頭，「我很注意自己安全，不會倒在路邊，只是很喜歡講話。」 莊雨潔則透露自己酒醉會抱人痛哭，「一次就嚇到了，所以之後盡量不在外面喝醉」。

兩位美女主播，談到感情都表示順其自然，莊雨潔與男友穩交多年，目前暫不急婚，「交往多年彼此熟悉，也許是因為疫情關係，覺得想做的事情要趕快去做，幸好家人也還好不會催，可能我太任性了」。朱培滋則提及自己有一些追求者，「如果真的有結婚，一定告訴大家」，她先前被爆料光頭男子騎機車親密接送，談到對方坦言是同事仍在觀察，「重點是孝順，希望對我爸媽好」。

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(中時 )