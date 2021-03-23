全家(5903)公布109年財報，全年稅後盈餘為21.3億元，年成長16.34%，創下歷年新高，每股盈餘為9.54元，展望今年，全家便利商店本業將提速數位轉型，投資資訊系統、大數據分析、專營電子支付機構，打造會員點支生態圈，並擴建冷凍生產線與店舖冷凍設備，新建第四鮮食廠，全家也將新建新台中及擴建花蓮物流廠，為營運蓄積成長動能。

台灣因新冠肺炎疫情控制得宜，且疫情改變消費者購物型態，加上開店數增加，帶動全家2020年合併營收854億元，年增9.82%，創下歷年新高，歸屬母公司稅後盈餘為21.3億元，年成長16.34%，亦是歷年新高，每股盈餘9.54元；公司董事會亦通過擬配發現金股息7.5元。

全家表示，2020年整體獲利主要來自於本業便利商店的表現穩健，不畏疫情影響，去年開店淨增加222店，店舖數達3770家，既存店日均銷售成長3.5%，且受惠於鮮食業績、電商服務、會員經濟三大政策奏效，其中整體鮮食業績年增近10%，黑金、健康、聯名策略有效推升成長動能；現煮咖啡在隨買跨店取及單品咖啡銷售提升下，年成長超過15%；疫情加深民眾保健意識，Clean Label商品銷售額較前年成長超過1.5倍；與台鐵、鼎泰豐、山海樓的聯名操作，也成功帶動主食和小吃類等鮮食相關品群成長20%；加上同步拉抬關聯轉投資事業，如福比麵包、日翊文化、全台物流等獲利表現突出。

再者，由於網購於疫後成為全民運動，隨之衍生的電商服務經濟於去年勃發，帶動EC包裹件數顯著成長，且全家陸續開設「好賣＋」「好開店」「好店+」的分眾化電商開店平台，因精準鎖定社群賣家提供一條龍式的金物流服務，也成為穩定業績動能的主因之一。

目前「全家」會員數目前已突破1300萬人，在持續深耕會員下養出高客單鐵粉，去年會員貢獻營收近50%來到史上新高，而最高人氣功能-隨買跨店取則創造超過30億業績，展現會員經濟的爆發力。

全家董事會亦決議通過，以新台幣23億648.9萬元購買新竹縣湖口鄉1萬6143坪土地，將用於興建第四鮮食廠，預計於113年啟用；目前供應「全家」的鮮食廠共計三個，包含屏榮大溪廠、屏榮新豐廠、晉欣鮮食廠，生產米飯、調理麵、小吃、湯品、輕食、冷凍等鮮食產品。

此外，全家關係企業部份的餐飲事業，在疫情下穩健經營擴張，去年營收店數獲利三成長，截至去年為止，餐飲事業共計三個品牌，店數共50店，今年亦將持續展店，目標10店以上。

展望2021年，全家表示，疫情促使數位經濟以超速開展，帶動了網購日常化、行動支付全齡化，尤其實體虛擬兩棲性的消費型態，已確定成為疫後新常態；便利商店本業將提速數位轉型，投資資訊系統、大數據分析、專營電子支付機構，打造會員點支生態圈；擴建冷凍生產線與店舖冷凍設備，新建第四鮮食廠；同時，為因應持續展店和搶佔電商經濟，新建新台中及擴建花蓮物流廠，為成長蓄積動能。

(時報資訊)