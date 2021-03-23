房價高漲，政府出手打房，不過，國泰金(2882)3月調查民眾對未來半年居住地縣市住房價格的預期與疫情對買房意願影響的調查，相較2019年及2020年3月，63.8％民眾預期未來半年居住地房價漲幅將超過3％，遠高於前兩次調查。

面對房價高漲，央行理監事會後祭出打房措施，房地合一2.0版也在立法院審議。但調查指出，對於未來半年居住地房價看漲的民眾比例較這兩年同期調查數據大幅增加，有63.8％民眾預期未來半年居住地房價漲幅將超過3％，且較上次調查增加33.1個百分點；30.9％的民眾認為房價將在正負3％區間內變化，較上次調查減少11.1個百分點；而僅有5.3％的民眾預期房價跌幅超過3％，遠低於前兩次調查，其中較上次調查減少22個百分點。

至於疫情是否影響買房意願，37.5％的民眾認為新冠肺炎對買房意願沒有影響，自身需求仍為主要考量；24.5％民眾則會因為疫情而提前買房，其中又有10.5％擔憂越晚買越貴、8.5％著眼於利率下滑、3％考量議價空間加大、2.5％因收入或儲蓄增加；僅有6.9％民眾受疫情影響延後買房，其它31.1％的民眾目前無買房計畫。

(時報資訊)