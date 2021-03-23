《商情》強勁出口 亞洲電子盤玉米期價小漲 11:422021/03/23 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二亞洲電子盤玉米期貨小幅上漲，因受到強勁的出口需求的支撐，據了解美國農業部證實來自中國的持續購買，截至上周，美國對中國的玉米銷售增加了80萬噸，總銷售量接近390萬噸。 台北時間早上11:20，最活躍的玉米期貨上漲0.36％，大豆期貨上漲0.28％，小麥期貨下跌0.20％。(商品行情網) 《商情》需求前景看好 亞洲天膠反彈上漲 《期貨》4月台指期開漲86點 金融、電子齊揚 (時報資訊) #亞洲 #電子盤 #玉米期貨 #期貨 #玉米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤不振 11:252021/03/23 財經 操盤心法－高檔震盪格局 順勢汰弱留強 04:102021/03/23 證券．權證 《韓股》觀望鮑爾、葉倫談話 韓股升轉跌 11:592021/03/23 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走低 11:252021/03/23 財經 資訊通信產品 接單大爆發 04:102021/03/23 財經要聞 《晨間解盤》電子股焦點 鴻家軍、車電(倫元投顧提供) 09:092021/03/23 財經 定期定額夯 投信推零手續費 04:102021/03/23 投資理財 《電子零件》AES-KY股價已反應業績 外資目標價給450元 12:162021/03/23 財經 商品期貨趨勢專欄－關鍵三因素 牽動油價 04:102021/03/23 證券．權證 《商情》供不應求 期鋁升逾2年半高價 10:002021/03/23 財經 資金簇擁 12檔銅板股小鬼當家 04:102021/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 - 財經要聞 - 工商時報 台幣連六貶 收今年新低 - 財經要聞 - 工商時報 現代和起亞在陸出現巨額虧損 擬以高階品牌捲土重來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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