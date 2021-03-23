周二亞洲電子盤玉米期貨小幅上漲，因受到強勁的出口需求的支撐，據了解美國農業部證實來自中國的持續購買，截至上周，美國對中國的玉米銷售增加了80萬噸，總銷售量接近390萬噸。

台北時間早上11:20，最活躍的玉米期貨上漲0.36％，大豆期貨上漲0.28％，小麥期貨下跌0.20％。(商品行情網)

(時報資訊)