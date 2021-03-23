「搖滾鐵漢」趙傳將登上台北流行音樂中心舉辦《趙傳2021人生大夢演唱會》，他近來積極加強體能訓練，不料在一連串運動後受傷，傷及腹部，為加速復原丹田暫不能施力，因此決定短暫封嗓幾週。趙傳請大家不必擔心，自己馬上會調整到最佳狀態，期待7月31日在演唱會上和許久沒聚的歌迷朋友們同歡。

趙傳近期除了準備將於4月份推出全新專輯《老不休》，更宣佈舉辦全新演唱會，演唱會取名「人生大夢」，靈感來自於新專輯的作品，人生匆匆，與好朋友們相聚時，總是最能放開心胸抒發心情，是生活中最難得而舒暢的時刻，而舉辦的演唱會就像是與朋友們的聚會，熱愛音樂的趙傳邀請所有粉絲一起作夢，一同享受音樂，把握珍貴美好的時光。

趙傳出道33年始終屹立於華語樂壇，這次演唱會除了一首首經典好聽的招牌歌曲〈我是一隻小小鳥〉、〈我很醜，可是我很溫柔〉等，也將在演唱會中帶來新的作品。此外，演唱會更將加入以往鮮少嘗試的新元素，準備讓大家看見趙傳不同以往的一面，不只是搖滾、抒情，還有嘻哈、動感的新挑戰，趙傳要用音樂再次證明自己非常挺得住，是最強華語音樂時代的代表人物。

而趙傳在上一回演唱會中挑戰了舞蹈，在練舞過程中感受到舞蹈的樂趣，也回憶起年輕時和朋友到Disco舞廳跳舞的歡樂青春，所以現在自己除了平時除了固定重訓和打籃球外，還加入了舞蹈，這次演唱會也想再次挑戰唱跳，讓大家感受到搖滾以外不同的青春活力。《趙傳2021人生大夢演唱會》門票於3月24日在KKTIX開賣。

趙傳將舉辦《趙傳2021人生大夢演唱會》。（開麗娛樂提供）

趙傳將舉辦《趙傳2021人生大夢演唱會》。（開麗娛樂提供）

(中時 )