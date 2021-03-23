臺企銀(2834)力挺都更及危老房屋重建新生，首度攜手台灣金融都更公司跨業合作，完成地主自主危老重建案，由臺企銀提供融資及信託管理量身規畫，台灣金融都更公司提供營建工程、財務查核等相關服務，為危老地主共同提供一條龍專業服務。

為加速危老重建，政府2017年5月公布施行「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，至去年底已核准1236件危老重建案，除與建商合建外，亦可由地主自地自建，並委由專業全案管理（PCM）業者協助，讓地主可獨享整體重建價值的運作方式漸增、已成為新趨勢。

為協助都更及危老重建，臺企銀率先於2018年12月成立「創新金融專案辦公室」，提供客戶專案輔導、融資與信託等一條龍服務，給予整合性規畫建議。截至去年底已協助辦理都更、危老及協銷案件達50件，累積核貸金額逾356億元。

有鑑於危老地主自主重建數量日益增加，為協助專業、經驗及資源較為不足的地主順利完成老屋重生夢想，臺企銀除扮演都更危老整合資訊平台，推介重建相關專業團隊，並針對地主及個別重建案需求提供客製化融資規畫及信託服務。

為確保專案順利完工，臺企銀特與由八大公股行庫及農業金庫、台灣金聯共同成立的台灣金融都更公司簽署業務合作備忘錄（MOU），攜手為危老地主自地自建提供從前期整合、建築設計、工程發包及進度管控、融資規畫、信託及續建機制一條龍專業服務。

此次地主自主危老重建案位置鄰近樹林火車站，交通便利、生活機能良好，基地面積136坪，重建後房地大幅增值可期。臺企銀除提供營建費用、周轉金費用融資，以及全案產權、資金信託管理外，並首次攜手台灣金融都更公司跨業合作提供興建相關服務。

臺企銀表示，後續可從都更危老地主需求出發，提供多元客製化金融服務，如由高齡長者居住的老宅重建，在新建物完成後除了自用及出售，還可藉由以房養老、包租代管等方式，搭配保險及安養信託，打造在地老化、安居樂齡的老年生活。

(時報資訊)