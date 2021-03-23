屏東縣潮州鎮近年來重大交通建設陸續完工，成為屏中地區交通樞鈕，帶來的停車問題也愈來愈多。縣府陸續在鎮內主要道路畫設路邊停車格，引發部分鎮民反彈，縣府表示將再溝通。另潮州鎮第一公有停車場預計年底動工，完工後能提供215席停車位。

近年來縣府在屏東市及東港鎮實施路邊停車收費，提高周轉率也減少違停狀況，停車秩序明顯改善，縣府因此計畫推行至潮州，去年底陸續在潮州主要道路如中山路、新生路、延平路等畫設路邊停車格，並召開2次說明會準備收費，卻引發部分鎮民反彈。

有鎮民認為，畫設停車格會影響商家做生意，或妨礙自家車輛進出，也有人認為這樣又要多一筆停車費；不過也有鎮民贊成，認為收費可減少違停等交通亂象，也能解決有人長期占位的「車霸」行為。

這次縣府至今共在鎮內畫設了102個汽車停車格及139個機車停車格；鎮公所統計，在此之前，全鎮的路邊及路外公有停車格只有230個左右，路邊停車格大約只有幾十個。這次畫設爭議比較大的主要在住宅區、商業區等人潮較多處。

王姓鎮民認為，合理的路邊停車收費能減少違停、並排停車等交通問題，對鎮民反而更有利，也能提高停車周轉率。像之前日式園區前停車場還未收費時，許多人當成自家停車場，一停就是好幾天，外地來的遊客無處可停只好隨便亂停，造成更大問題。

縣府交通旅遊處表示，畫設潮州路邊停車有經過評估，事前也與公所討論過，目前尚未啟動停車格收費。至於鎮民爭議部分，縣府會先在公有地畫設，讓民眾體驗路邊停車格的優點，並進行滾動式檢討，取得共識後才會收費。

另外正在規畫中的潮州鎮第一公有停車場，目前已經簽約，細部設計圖也已完成，預計年底動工，工期13個月，完工後將可提供215席汽車停車位，解決鎮內停車位不足問題。

(中時 )