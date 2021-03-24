德基水庫增加240萬噸，明顯進帳。(中區水資局提供)

全國水情吃緊，中區可能進入供5停2的紅色燈號，幸好天降甘霖，台中氣象站統計，中部山區累計雨量30到40毫米，捎來山區47毫米最多。中區水資局說，到清晨7點為止，鯉魚潭水庫降雨30毫米，德基水庫46毫米，預計這波降雨效益，鯉魚潭可增加140萬噸水，德基增加240萬噸水，明顯進帳水情獲得舒緩。

台中氣象站主任柯俊興說，天降甘霖23日晚上起中部地區陸續降雨，到24號清晨為止，中部累計降雨30到40毫米，捎來山區下最多，累計47毫米。

昨夜起的豐沛雨勢，供應大台中用水的鯉魚潭水庫和德基水庫也止跌回升。中區水資局副局長潘哲禎說，鯉魚潭水庫降30毫米雨量，德基水庫46毫米，因為集水區的水源會陸續進到水庫，預計這波雨量的降雨效益。

潘哲禎指出，這波降雨量可為鯉魚潭水庫增加140萬噸水，德基水庫增加240萬噸，明顯進帳。這也是今年以來最大雨勢，讓水情舒緩。中區水資局提醒民眾，危機仍未解除，因為目前德基水庫蓄水率5.94％，鯉魚潭水庫蓄水率11.69％，水情依舊吃緊，呼籲民眾務必節約用水，共度難關。

(中時 )