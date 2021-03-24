雙北近期瘋企業總部風潮，企業轉型帶動整棟廠辦需求日漸迫切。皇鼎(5533)汐止「富鼎科技大樓」整棟全新廠辦標售，標售底價13億元，拆算建物單價每坪19萬元，以目前汐止平均廠辦單價約落在25~35萬之間，預計在5月25日開標。

富鼎科技大樓門牌為新北市汐止區保長路428號、430號，位在汐止保長坑工業區，在新北市大汐止經貿園區計畫加持推動下，是頗具亮點的產業聚落重鎮。信義全球資產公司總經理柯宏安表示，由於台北市中心售價租金高，以信義世貿商圈售價每坪動輒150萬以上，且能釋出標的稀少，對於有整棟需求的企業來說取得成本相對較高，近年企業在選址方面有明顯往東移的趨勢，從市中心往內科、南港，已再延伸到汐止，不少大型企業轉進，加上將有捷運汐止東湖線及基隆捷運，快速串連到南港、內湖及台北市中心，讓汐止擺脫早期偏遠蛋白區印象，已成為企業樂意進駐區域。

觀察鄰近的南港及內科售價行情，南港辦公平均單價行情在50~60萬元，若以頂級辦公近捷運售價行情更可以超過每坪80萬元；內科廠辦平均單價行情在50~60萬元，近期還可發現到多筆交易每坪破70萬元。目前汐止平均廠辦單價約落在25~35萬，相當於只有南港與內科的5~6折，本案售價又為汐科廠辦平均單價再6折，且為全新完工大樓，對企業而言，不只能展現品牌形象，且以低成本購入總部，讓更多資金可專注投資在本業發展上，甚至未來也極具不動產增值空間，對於企業是最好的佈局規劃。

(時報資訊)