擁有中職樂天桃猿、統一獅、味全龍3隊轉播權的ELEVEN體育家族，突發聲明終止與3網路平台合作，引發球迷錯愕。對此，身兼中職會長的立法院副院長蔡其昌今表示，他無法干預商業，但這件事「我也不滿」，因此昨天已對Eleven高層表達嚴正關切，要求保障球迷權益，對方已允諾盡速處理好商業機制。

擁有中職樂天桃猿、統一獅、味全龍3隊轉播權的ELEVEN體育家族，在23日賽前發出中英文聲明終止與LINE TODAY、麥卡貝網路電視、Twitch合作。這讓球迷相當錯愕，進入ELEVEN體育的臉書留言，表達不滿球季都已經開始了才臨時喊停。

對此，蔡其昌今天表示，他出席樂天桃猿開幕戰時，就有收到非常多球迷對ELEVEN中斷網路訊號的抱怨；而ELEVEN與這3家網路媒體簽有商業契約，對方也已支付款項，如今ELEVEN臨時斷訊，會有商業問題及糾紛，今天也看到有一家業者表示會提起訴訟。

蔡其昌表示，他身為職棒會長，確實無法干涉商業機制，但球迷的權益很重要。他強調，ELEVEN在賽前臨時斷訊，就像沒有通知就臨時斷水，當然會造成球迷的不便，當然也無法接受，「我也不滿」。

因此，蔡其昌說，昨天他已和Eleven的高層見面，表達嚴正的關切，並轉達球迷的不滿，告知這麼做已經造成消費者權益損害。他表示，Eleven有接受這樣的反應，並表示願意盡速處理好商業機制，但要如何對球迷表達歉意，對方說需要再多一點時間研議辦法。

(中時 )