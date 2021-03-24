台帛「旅遊泡泡」4月1日首航，國銀也拼了，紛端牛肉搶市！中信銀行24日宣布，自2021年3月25日起至4月30日止，開放卡友登錄限量回饋，凡持中信卡在雄獅旅遊、五福旅遊、鳳凰旅遊、大榮旅遊、巨大旅遊及KKday等指定旅行社，消費單筆滿新臺幣6萬元（含）可獲得萬國通路28吋行李箱乙個（限量110名）；刷中國信託中華航空聯名卡享哩程點數最優6倍送，等同新臺幣3元回饋1哩，最高回饋2萬哩（限量110名）。受新冠肺炎疫情影響，全球各地的商務與旅遊行程停擺，臺灣因防疫有成，率先啟動亞太地區第一個兩國旅客互訪計畫「帛琉旅遊泡泡」，國銀也紛搶攻商機。中信銀指出，在航空旅遊部分，中信卡卡友在指定旅遊平臺消費滿新臺幣60,000元（含）登錄送限量行李箱，持中國信託中華航空聯名卡消費登錄享哩程最優6倍送。另外，即日起至今年3月31日止，申辦中國信託中華航空聯名卡，核卡消費滿額最優送68,000哩、萬國通路28吋行李箱及華航盥洗包等好禮。在旅遊訂房部分，中信銀指出，中國信託銀行攜手agoda、Hotels.com、Expedia、Booking.com及AsiaYo等五大訂房平臺，讓卡友透過中信卡專屬網頁訂房享最高85折優惠；由中信卡專屬網頁購買KKday、KLOOK旅遊平臺的體驗行程享最高95折優惠；持中國信託中華航空聯名卡購買華信航空國內線機票享88折等多項優惠。中信卡卡友參加「帛琉旅遊泡泡」刷中信卡享優惠，國內旅遊消費使用中信卡一樣划算，同時快速累積哩程數。

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