對沖基金Archegos資本管理公司槓桿操作失利慘遭斷頭，觸發300億美元的天量平倉，已有兩家投銀自爆恐面臨龐大虧損。Archegos的操盤人是何許人也，讓華爾街投銀擔心重陷長期資本管理公司倒閉的惡夢。

Archegos的基金操盤人為Bill Hwang，事實上，Ｈwang大有來頭，他是對沖基金傳奇人物老虎基金創辦人羅伯森(Julian Robertson)的子弟兵，在華爾街有「小老虎」之稱。

在羅伯森的力挺下，Hwang在2001年創辦老虎亞洲基金，公司總部設於美國，投資重點擺在亞洲市場，營運高峰時資產管理規模超過50億美元。

2008年德國福斯汽車股價暴漲，導致許多放空該檔股票的對沖基金慘賠，老虎亞洲基金也是虧損大戶。

2012年老虎亞洲基金又爆發內線交易醜聞，Hwang後來坦言有利用內線資料從中獲利的情事，他與公司支付4,400萬美元和解官司。

官司事件落幕後，Hwang將老虎亞洲基金轉為家族投資公司，並更名為Archegos。

Hwang本人是虔誠的基督徒，他2018年在Youtube播出的一段專訪中提到，他的人生目標之一是「努力成為一名偉大的投資家」。他還表示，他投資的標的都是一些對社會有幫助的企業。

Hwang據信已將近60歲，高中時從南韓移民到美國，他先進入加州大學洛杉磯分校就讀，畢業後再取得卡內基美隆大學企管碩士。他的父親在50歲時過世。

Hwang表示，10年前公司營運出狀況點燃他對宗教的興趣。他會透過南韓的基金會與美國的資產捐錢給南韓與美國的教會。

他說，「為了做上帝喜歡的好事，我樂當散財童子，個人名下的財富減少也在所不惜。我雖然愛錢，但我更愛上帝。」

(工商 )