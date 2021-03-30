誤會大了！一名男子昨凌晨1點逛超商買消夜，看到有怪人一直在飲料及便當區之間徘徊，東西拿了又放回去，當他在挑選便當時，怪人還靠過來緊貼在他旁邊，讓他心裡覺得毛毛的，結果在櫃台等5分鐘都沒人結帳，怪人竟走到櫃台裡刷條碼，原PO才驚覺原來怪人是店員，「我覺得我被莊笑仔(台語：糊弄)....」。

一名男網友在臉書「爆廢1公社」指出，他昨天半夜到超商買東西，發現有位先生一直在飲料、便當區來回徘徊，便當拿起來看一下又放回去，打開冰箱把飲料拿出來又放回去，原PO在挑選便當時，他也靠過來，緊貼著原PO一起挑，「便當區很擠，只剩一個人可過的距離，我不想跟他卡，就轉頭直接拿了泡麵」，覺得這人怪怪的，有選擇障礙。

原PO說，他到了櫃檯後，等5分鐘遲遲沒人來結帳，懷疑店員是不是去上廁所，耐心在櫃檯等待順便幫他顧店，結果剛剛那位怪人又出現，雙手空空默默走進櫃檯，原PO心想「半夜沒店員啊 ，你進去櫃檯幹嘛？」，結果他拿起原PO買的商品開始刷條碼，問「會員有嗎？統編、發票要打嗎？」讓原PO傻眼，覺得自己被他耍了罰站5分鐘。

對此，網友們看完後紛紛笑翻：「結果你才是那個怪怪的人」、「原來他是店員，笑死」、「我以為你在寫鬼故事」、「店員：os到底要不要結帳啦」、「別怕店員只是在微服出巡XD」，網友解釋，店員在便當區徘徊應該是在挑報廢，且很多大夜店員都沒在穿制服，所以沒辦法直接辨認，「可能老闆自己在顧店啦，哈哈哈」、「怕被搶，穿便服才不會被認為是店員」。

(中時新聞網)